Для предпринимателей запущено мобильное приложение "Госуслуги бизнес"

фото Регионального информационно - образовательного центра фото Регионального информационно - образовательного центра

Мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Госуслуги бизнес" запустило Минкомсвязя, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Функционал приложения позволит пользователям выполнять следующие операции: проверка автоштрафов и судебных задолженностей; запись на прием и отправка обращений в прокуратуру; расписание плановых и внеплановых проверок надзорных органов; уведомление о детективной и охранной деятельности.

Помимо выхода мобильного приложения для юридических лиц стал доступен обновленный личный кабинет на Едином портале госуслуг. Теперь пользователям доступна информация о контрольно-надзорной деятельности, о компании, ее филиалах и сотрудниках.

Также стала открытой информация о статусе заказанных услуг. В обновленном личном кабинете руководители могут делегировать права на редактирование информации об организации сотрудникам и подачу заявлений на получение госуслуг.