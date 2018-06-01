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Для предпринимателей запущено мобильное приложение "Госуслуги бизнес"

Общество, 11:04 28 июня 2018

фото Регионального информационно - образовательного центра

Мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Госуслуги бизнес" запустило Минкомсвязя, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Функционал приложения позволит пользователям выполнять следующие операции: проверка автоштрафов и судебных задолженностей; запись на прием и отправка обращений в прокуратуру; расписание плановых и внеплановых проверок надзорных органов; уведомление о детективной и охранной деятельности.

Помимо выхода мобильного приложения для юридических лиц стал доступен обновленный личный кабинет на Едином портале госуслуг. Теперь пользователям доступна информация о контрольно-надзорной деятельности, о компании, ее филиалах и сотрудниках.

Также стала открытой информация о статусе заказанных услуг. В обновленном личном кабинете руководители могут делегировать права на редактирование информации об организации сотрудникам и подачу заявлений на получение госуслуг.

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# госуслуги , мобильное приложение , предприниматели , юридические лица

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