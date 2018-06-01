Российская сборная по футболу осенью встретится с командой Чехии в Ростове-на-Дону

Фото Российского футбольного союза Фото Российского футбольного союза

Российская сборная по футболу проведут контрольный матч со сборной Чехии на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону, 10 сентября в 19 часов, сообщает РФС.

Определены места проведения трех домашних матчей национальной сборной России осенью 2018 года. В октябре команде предстоят две домашние игры в рамках Лиги Наций УЕФА. 11 октября в Калининграде - со Швецией ("Стадион Калининград", начало в 21 час 45 минут по местному времени и 14 октября в Сочи - с Турцией (стадион "Фишт", начало в 19 часов).

Напомним, что 7 сентября у сборной России в Трабзоне запланирован выездной поединок Лиги Наций с Турцией, 15 ноября в Лейпциге контрольный матч с Германией и 20 ноября - также встреча Лиги Наций со Швецией в Сольне.