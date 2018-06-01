В Нягани проводится проверка по факту смерти мужчины

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Нягани проводят процессуальную проверку по факту смерти 59-летнего мужчины, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Предварительно установлено, что пенсионер на эстакаде занимался ремонтом легкового автомобиля. При этом не обеспечил неподвижность транспортного средства. Машина съехала с эстакады и наехала на мужчину, который от полученной травмы скончался.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Учитывая, что несчастный случай произошел на территории коммерческой организации следователи опросят ее работников, разрешивших постороннему проводить ремонт автомобиля на территории фирмы.

Их действиям либо бездействию так же будет дана оценка.