В Тюмени водителя осудят за ДТП с пострадавшим

Фото media-pravo.info Фото media-pravo.info

Водителя, совершившего ДТП, в котором пострадал мужчина, будут судить в Тюмени. Авария с участием ВАЗ-2110 и Toyota Gaia произошла 6 марта 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как установило следствие, 22-летнего жителя с. Червишево на ВАЗ-2110 на подъезде к Тюмени потерял управление автомобилем. В заносе автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Gaia. В результате аварии пассажир иномарки, гражданин Таджикистана, получил тяжкий вред здоровью.

Водитель ВАЗ свою вину в ДТП признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Тюменский районный суд. Предъявленная водителю часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.