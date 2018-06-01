Тонущую девочку в Новом Уренгое спас случайный прохожий

Фото 72.mchs.gov.ru Фото 72.mchs.gov.ru

Тонущую девочку в Новом Уренгое спас мужчина, который ехал с южной части города на северную, сообщает ИА "Север-пресс".

Мужчина увидел на мосту плачущего мальчика, остановился, тот сказал, что его знакомая девочка тонет. На тот момент спасатель увидел девочку, которая уже захлебывалась водой. Он не раздумывая прыгнул за ней.

Геройский поступок не остался без внимания горожан. "Здоровья и добра такому спасателю! К награде надо таких приставлять! Себя не щадил и спас ребенка", - написали о поступке мужчины в соцсетях.

В начале недели ИА "Север-Пресс" писало о геройском поступке Ивана Шабанова на реке Собь в районе Харпа, который спас тонущего рыбака.