Двое жителей Радужного осуждены за разбойное нападение на горожанина

Фото СУ СК РФ по Тюменской области Фото СУ СК РФ по Тюменской области

Двое жителей Радужного приговорены к 7 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима за разбойное нападение. Такой приговор вынес городской суд, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

В суде установлено, что в июле 2017 года двое жителей Радужного совершили разбойное нападение на жителя города. Похитили у него 100 тыс. рублей и ценное имущество.

При совершении преступления они нанесли потерпевшему множественные удары по различным частям тела, завладели сотовым телефоном и деньгами. Потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Также судом удовлетворены требования потерпевшего о взыскании морального вреда на сумму 600 тыс. рублей.