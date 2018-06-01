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Тюменцы поделятся рецептами приготовления варенья

Общество, 16:27 29 июня 2018

фото povar.co

Акция "Ягодный микс" по сбору вкусных рецептов варенья, раскрытия секрета его приготовления пройдет в Центре "Современник" с 28 июня по 28 июля, сообщают организаторы.

Прием рецептов и заявок необходимо направлять в Центр до 25 июля. Все участники получают гарантированные подарки от партнеров данной акции. Участниками акции могут стать жители Тюмени. Организаторы принимают как индивидуальные, так и коллективные работы.

Рецепты можно приносить в ЦКиИ "Современник" по адресу Олимпийская 9. Так же можно отправить на электронный адрес:sma-t@mail.ru с пометкой /ягодный микс/ телефоны 67-30-17, 67-30-16.

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# акция , варенье , рецепты

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