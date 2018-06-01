В Тюмени налоговый инспектор уволен в связи с утратой доверия

Фото СУ СК РФ по Тюменской области Фото СУ СК РФ по Тюменской области

По представлению прокурора Тюменской области налоговый инспектор уволен в связи с утратой доверия, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Тюмени № 3 с января 2015 года по ноябрь 2016 года за денежное вознаграждение предоставляла своей знакомой руководительнице коммерческой организации, оказывающей консультативные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения, служебную информацию - сведения о предприятиях, стоявших в плане выездных налоговых проверок, предпроверочные анализы данных налогоплательщиков с различными рабочими конспектами и схемами выявленных налоговых нарушений и так далее. Общая сумма полученной инспектором взятки составила 9,5 млн рублей.

Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции налоговый инспектор не уведомила работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о факте обращения к ней с целью склонения ее к совершению коррупционного правонарушения, а также об имеющейся договоренности о совершении коррупционных противоправных деяний.

По результатам проверки прокурором области в адрес ио руководителя УФНС России по Тюменской области было внесено представление. По итогам его рассмотрения налоговый инспектор уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Добавим, уголовное дело в отношении налогинспектора по обвинению в получении взятки в особо крупном размере рассматривается в Калининском районном суде Тюмени.