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Жительница Тюмени прописала в заброшенном доме мигрантов

Происшествия, 16:49 29 июня 2018

фото прокуратуры Тюменской области

35-летняя жительница Тюмени прописала в заброшенном доме 11 мигрантов. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2017 года тюменка условно-досрочно освободилась из колонии, где отбывала срок за организацию наркопритона. С декабря 2017 года она занялась фиктивной регистрацией мигрантов в пустующем доме отца по ул. Колхозной в Тюмени, где у нее имелась регистрация и в котором около шести лет назад был пожар. В доме нет света и отопления, окна в нем заколочены.

Женщина с декабря 2017 года по май 2018 года через МФЦ направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в указанный дом 11 граждан из Армении, Таджикистана и Узбекистана, получив от них 3 тыс. 600 рублей.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

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# мигранты , регистрация

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