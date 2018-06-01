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Первый солнцемобиль протестировали на трассе "Формулы-1"

Общество, 18:40 29 июня 2018

фото ИА "Метеовести"

Тестирование первого российского солнцемобиля SOL прошло на трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи 20 июня, сообщает ИА "Метеовести".

Солнцемобиль создан командой студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Молодые люди создали проект ходовой части и разработали собственное программное обеспечение, касающееся стратегии энергосбережения.

Гоночный солнцемобиль выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. Инженеры в конструкции использовали композитные материалы российского производства.

На его крыше закреплены солнечные панели площадью 4 кв. м. Для максимального заряда системе нужно быть на солнце как минимум 6 часов. Энергия накапливается также во время движения машины. Солнцемобиль движется почти бесшумно, этому позволяет и вес – не более 200 кг. Автомобиль способен разгоняться до 120 км/ч.

Заезды, проведенные на Автодроме, стали финальными перед отправкой автомобиля в США для участия в чемпионате "American Solar Challenge".

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# солнцемобиль , Сочи

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