Пенсионная реформа станет частью общей социальной реформы

фото Игорь Шишкин/фото Институт кульутры Тюменской области фото Игорь Шишкин/фото Институт кульутры Тюменской области

Пенсионная реформа позиционируется как часть комплексной социальной реформы страны. Об этом сказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин.

По словам опытного историка, ректора Института культуры, в Россиии значительная часть пенсионеров - это социально активные работающие люди. Они приносят свою пользу в общество, сохраняют активность и трудоспособность.

"С другой стороны, демографическая ситуация в стране такова, что количество работающий граждан меньше, чем пенсионеров. Пенсионные нормы были установлены еще в советское время и не пересматривались. Условия труда, напряженность, социальная инфраструктура тогда были не развиты. Сегодня объективно все меняется, и государство делает определенные шаги в этом направлении", - делится Игорь Шишкин.

С чем пока не соглашается представитель региональной культуры - это с увеличение пенсионного возраста. "Оптимальный ли это возраст - 65 для мужчин и 63 для женщин. Здесь не стоит говорить, что это окончательное решение. Необходимо провести глубокий анализ, рассмотреть все имеющие практики с точки зрения политической и экономической и социальной. Еще допустимы рассуждения", - считает он.

По мнению Игоря Шишкина, пенсионная реформа - как часть комплекса социальной реформы, вполне закономерна и своевременна. Ряд европейских стран и стран бывшего СССР уже встали на путь реформированная пенсионной системы, увеличение возраста выхода на пенсию, добавляет он.

"Механизмы нужно четко продумать. Нужно обсуждение широкое с общественностью. Правительство заявило свое видение, конечно, это "первый подход к снаряду". Общество должно осмыслить и найти возможность прийти к диалогу. Для того чтобы нововведения выкристаллизировались, и родилось единое мнение", - резюмировал Игорь Шишкин.