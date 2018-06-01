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День театра устроили ишимские школьники

Общество, 18:11 30 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Импровизированный День театра провели в кинотеатре "30 лет ВЛКСМ" ишимские школьники из студии "Чердак" из лагеря "Радужный" на базе школы №2.

Юные актеры показали спектакль "Как Василёк и Василина в лес по грибы ходили", сообщает "ТОС".

"Ребята сильно раскрылись на занятиях по актерскому мастерству. Театр существует уже больше трех лет. Организовала его выпускница нашей школы Юлия Бачурина, она – режиссер. А большинство сценариев пишет Константин Ларичев, актер ишимского народного театра "Зеркало". Наша постановка "Как Василёк и Василина в лес по грибы ходили" заняла второе место на конкурсе "Премьер-2017". Сейчас мы планируем выступать чаще, тем более, что у нас подготовлены еще спектакли, рассчитанные на подростковый возраст", - рассказала директор театральной студии Ольга Залевская.

Более 3 тыс. 230 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Ишима. Еще 150 учащихся посетят дневные лагеря в учреждениях дополнительного образования. Более 3 тыс. 500 ребят будут заняты на 17 дворовых, досуговых и спортивных площадках.

Соб. инф.

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