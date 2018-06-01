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В Австралии произошло ДТП с участием кенгуру

Происшествия, 13:49 30 июня 2018

фото Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в критическом состоянии в результате лобового столкновения с кенгуру на востоке Австралии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sydney Morning Herald.

ДТП с участием двух автомобилей произошло ночью 30 июня в Портлэнде. 19-летний водитель Holden Commodore сбил кенгуру. Животное было отброшено на лобовое стекло двигавшегося навстречу Ford Falcon. Тридцатидвухлетний водитель Ford потерял управление и врезался в ограждение.

Как пишет газета, водитель Ford получил серьезные травмы головы. Ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего вертолетом его доставили в местную больницу. Мужчина находится в критическом состоянии. Кенгуру выжить не удалось. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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# Австралия , ДТП , кенгуру

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