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На Таганае наблюдается птичий бэби-бум

Общество, 17:37 30 июня 2018

фото нацпарка "Таганай"

Сотрудники национального парка "Таганай" на Южном Урале наблюдают бэби-бум. Потомство появилось у пары гагар, которые прилетают на водоем уже на протяжении нескольких лет, сообщает нацпарк.

Впервые птенцов им удалось наблюдать в 2015 году. Пока детеныш в два раза меньше матери, и она во время прогулок катает его на спине. Через месяц молодая гагара сравняется в размерах со своими родителями.

По два птенца вывели кряква и серая цапля. Последняя из-за слишком высокого уровня воды в водохранилище вынуждена кормиться в ближайших болотах. К концу июля к взрослой особи присоединится молодое пополнение, которое к тому времени встанет на крыло.

По соседству с кряквами гнездятся несколько пар перевозчиков. У этих птиц семейства бекасовых в насиживании участвуют оба родителя.

Кроме того, впервые за много лет у водохранилища замечены десятки стрижей. "Тесьминское водохранилище привлекательно для многочисленных птиц обилием корма и относительным покоем, - отметила сотрудник научного отдела национального парка "Таганай" Марина Середа. – Это очень популярная стоянка во время весенних и осенних пролётов. В этом году на акватории были замечены гоголи, хохлатая чернеть, чомга".

Такое "столпотворение" привлекает хищников: на водоеме активно охотятся коршуны, сапсаны и луни.

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# гагары , коршуны , кряква , национальный парк , Таганай

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