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В Тобольске продолжается проект "Диалог поколений"

Общество, 09:24 01 июля 2018

admtyumen.ru

Проект "Диалог поколений", направленный на профилактику правонарушений среди детей и повышение родительской ответственности, уже больше года работает в Тобольске. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних около 20 активистов-ветеранов проводят различные занятия для ребят, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Ветераны проводят "профилактические уроки" для детей и родителей, организуют с подростками досуг, совместное творчество. Так, в 2017 году ветераны Людмила Еремина и Валентина Кондакова стали активными участниками семейной театрализованной площадки "Селфи". Сейчас они вместе с ребятами шьют куклы и готовят представления кукольного театра. Недавно поставили сказку "Однажды в огороде".

Увлекательные творческие занятия в кружке "Умелые руки" любят и мальчишки и девчонки. Их организуют ветераны Нина Шорохова (вязание крючком), Любовь Шкилева (конструирование из спичек) и Ольга Горовая (скрапбукинг). Настоящее волшебство происходит в гончарной мастерской на занятиях по лепке из глины Галины Сединой.

Участники танцевального ансамбля ветеранов под руководством Любови Шадриной украшают своими выступлениями проводимые в центре праздники.

"Проект с участием ветеранов формирует у воспитанников центра гражданскую ответственность, уважение к старшим и способствует сохранению традиций" – считает директор центра Татьяна Левина. Представители старшего поколения дают ребятам яркий пример к трудолюбия, ответственности, профессионального мастерства, общественной активности, патриотизма и нравственности.

Соб. инф.

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