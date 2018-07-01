Студенты тюменского опорного вуза будут изучать ямальские воронки

Фото правительство ЯНАО Фото правительство ЯНАО

Студенты института геологии и нефтегазодобычи, а также института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета отправятся на Ямал для изучения воронок. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс".

Исследовать воронки газового выброса они будут в августе 2018 года составе экспедиции института Криосферы Земли СО РАН. Руководитель экспедиции - ведущий научный сотрудник института Артем Хомутов.

Основной точкой базировки экспедиции станет научно-исследовательский полигон "Васькины дачи". Стационар расположен на 547 км трассы Обская - Бованенково, в центральной части полуострова.

Кроме того, студенты опорного вуза готовятся к научным конференциям следующего учебного года. В частности, к конференции "Обдория", которая пройдет в Научном центре изучения Арктики в Салехарде в ноябре 2018 года.

Несколько членов Арктического научного сообщества Тюменского индустриального университета познакомятся с работой в арктических условиях на северных месторождениях, в частности, на "Русском" и "Восточно-Мессояхском".