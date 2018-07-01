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Тюменским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Общество, 14:24 01 июля 2018

Фото УМВД России по Тюменской области

Автопарк тюменской полиции пополнился новыми автомобилями. В Тюмени прошло торжественное вручение ключей от 10 машин, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Автомобили передали сотрудникам территориальных органов УМВД. Часть машин останется в Тюмени, остальные уедут для обеспечения правопорядка в Ишим, Тобольск, Уват и Ялуторовск. В их распоряжение поступил служебный автотранспорт марок "УАЗ Патриот" и "Газель".

В мероприятии приняли участие руководство областного полицейского главка, начальники структурных подразделений и территориальных органов УМВД, личный состав.

Генерал-майор полиции Юрий Алтынов передал ключи представителям патрульно-постовой службы полиции, а также конвойных служб.

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# автопарк , УМВД России по Тюменской области , Юрий Алтынов

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