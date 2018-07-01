Тюменским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Фото УМВД России по Тюменской области Фото УМВД России по Тюменской области

Автопарк тюменской полиции пополнился новыми автомобилями. В Тюмени прошло торжественное вручение ключей от 10 машин, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Автомобили передали сотрудникам территориальных органов УМВД. Часть машин останется в Тюмени, остальные уедут для обеспечения правопорядка в Ишим, Тобольск, Уват и Ялуторовск. В их распоряжение поступил служебный автотранспорт марок "УАЗ Патриот" и "Газель".

В мероприятии приняли участие руководство областного полицейского главка, начальники структурных подразделений и территориальных органов УМВД, личный состав.

Генерал-майор полиции Юрий Алтынов передал ключи представителям патрульно-постовой службы полиции, а также конвойных служб.