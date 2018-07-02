Юные тюменские спасатели отличились на Ямале

Фото: 89.mchs.gov.ru Фото: 89.mchs.gov.ru

Второе место завоевала команда Тюменской области в межрегиональных соревнованиях "Юный спасатель".

В течение шести дней на туристской поляне центра "Патриот" в Нягани состязались команды из Курганской, Тюменской, Челябинской, Свердловской областей, Ямала и Югры.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Югре, ребята в течение недели проживали в природных условиях. На соревнованиях команды приняли участие в полосе препятствий, комбинированной пожарной эстафете, продемонстрировали свою физическую подготовку.

Участникам предстояло найти в тайге пострадавшего, оказать ему первую помощь, подготовить навесную переправу через реку и пройти по ней всей командой, извлечь пострадавшего из автомобиля, попавшего в ДТП, провести полное боевое развертывание с подачей воды на условный пожар.

В соревнованиях "Школа безопасности" команда Ямала стала победителем в "Полосе препятствий", "Поисково-спасательных работах", "Маршруте выживания", "Организации быта в полевых условиях". Лучшими на дистанции "Комбинированная пожарная эстафета" стала команда Челябинской области, в "Комбинированном силовом упражнении" лучший результат у команды Курганской области, самыми творческими и победителями "Конкурсной программы" стала команда Югры. В общем итоге победителями соревнований "Школа безопасности" стала команда Ямала, второе место у команды Курганской области и третьими стала команда Челябинской области.

В соревнованиях "Юный спасатель" победителем в виде "Комбинированное силовое упражнение" и "Кросс 1 км" стала команда Челябинской области. Лучшими на дистанции "Поисково-спасательные работы на акватории" стала команда Тюменской области. На дистанциях "Комбинированная пожарная эстафета", "Поисково-спасательные работы в природной среде", "Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера" победителями стала команда Югры. В итоге упорной борьбы в соревнованиях "Юный спасатель" победителями стала команда Югры, второе место у команды Тюменской области и третье место у команды Челябинской области.

Победители соревнований "Юный спасатель" оправится на международные соревнования спасателей в Белоруссию, защищать честь Уральского федерального округа, затем на Всероссийские соревнования "Юный спасатель" в Вологодскую область.