Модульные убойные комплексы установят на Ямале

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Модульные убойные комплексы установят в с. Белоярск Приуральского района и с. Питляр Шурышкарского района. Их по воде доставят из Екатеринбурга, сообщает правительство ЯНАО.

К монтажу объекта в Белоярске приступят в ближайшее время, поставка нового комплекса в Питляр ожидается к 15 июля. Производительность модульных заготовительных объектов – 100 голов северного оленя в смену. Они будут эксплуатироваться в убойную кампанию 2018 года.

"На Ямале работает семь комплексов, которые ежегодно перерабатывают порядка ста тысяч голов северного оленя. При этом потенциал гораздо выше. Округ готов к глубокой переработке двухсот тысяч голов в год. Ежегодно в нашем регионе производится более семи тысяч тонн оленьего мяса в живом весе. Объем производства ежегодно увеличивается более чем на десять процентов. Мы экспортируем в Европу продукцию ямальских предприятий, сертифицированных по нормам ЕС. Первая пробная партия в 50 тонн отправилась в 2008 году, объемы поставок нынешнего года составляют 500 тонн", - сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Напомним, аналогичный убойный комплекс был установлен в Тарко-Сале для совхоза "Верхне-Пуровский" в декабре 2017 года. Все три комплекса по убою и первичной переработке северных оленей приобретены за счет средств областной программы "Сотрудничество" и аналогичны по своему устройству: это объекты контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Комплексы оснащаются электричеством, необходимым технологическим оборудованием, комнатами для персонала.

Отметим, приобретение модульных убойных комплексов входит в план мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ, обеспечению благополучной эпизоотической обстановки на территории автономного округа.