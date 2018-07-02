Тюменская полевая олимпиада юных геологов собрала ребят из двух федеральных округов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 ребят из восьми регионов Сибирского и Уральского федеральных округов приехали в Тюмень на областную открытую полевую олимпиаду юных геологов, которая проходит на базе детского центра "Энергетик". Одиннадцать команд до 10 июля будут не только соревноваться в геологических дисциплинах, но и знакомиться с ветеранами отрасли, посещать тюменские музеи, общаться с преподавателями вузов и будущими работодателями.

На торжественном открытии олимпиады участников поприветствовала заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова. Она напомнила, что эпоха уникальных геологических открытий началась именно в нашем регионе, когда были разведаны гигантские месторождения нефти и газа.

"В регионе трудились знаменитые, ставшие легендарными геологи - Фарман Салманов, Юрий Эрвье и многие другие. Не преувеличу, если скажу, что именно геологи, нефтяники и газовики задали экономике страны тот темп, который есть и сегодня. Олимпиада юных геологов для нас большая честь и ответственность, тем более в год памятной даты - 70-летия с начала геологоразведочных работ в Тюменской области и 70-летия тюменской геологии", - рассказала она и пожелала ребятам с пользой провести время.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Прекрасной профессией назвал геологию первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. От имени депутатов он поздравил всех детей с началом олимпиады и отметил, что побеждает всегда тот, в ком есть сила воли, большое желание к победе и профессионализм.

"Пусть не у всех, но у некоторых из вас получится открыть свои месторождения и прославить страну и свое имя на весь мир. Самое главное - это учеба и прекрасные знания, поэтому учитесь", - призвал он ребят.

Приехали в загородный центр, чтобы поприветствовать юных геологов, и представители федеральных структур. Председатель Центрального совета детско-юношеского геологического движения РФ Светлана Яшина зачитала приветственный адрес от руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева. Президент Российского геологического общества Виктор Орлов сообщил, что в один день с тюменской открытой полевой олимпиадой открываются геологические олимпиады в Липецке, Татарстане и Перми.

"Геолог - это умная профессия. Надо знать физику, химию, математику, нужно, что называется, копать глубоко. На три-четыре километра в глубину геолог должен "увидеть" месторождение и сказать, где надо бурить. Геология любит здоровых, сильных, грамотных, смелых и настойчивых ребят. Желаю вам приобрести все эти качества. Не важно, кто будет первым в этих состязаниях - участвовать в этом мероприятии уже достижение", - обратился Виктор Орлов к командам.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Поколение, которое осваивало месторождения Западной Сибири, сделало Россию самой богатой страной по запасам нефти, газа, платины и других полезных ископаемых. Но все невечно, многое уже выработано, поэтому профессия геолога будет важна и нужна всегда. С такими словами выступил перед ребятами академик РАН Алексей Конторович.

"Будущее богатство нашей страны и открытия - в ваших руках. Те месторождения, которые были попроще, уже открыты, вам предстоит открывать самые сложные, необычные месторождения. Недра Сибири еще богаты огромным количеством ископаемых, но искать их все труднее, для этого нужны еще более толковые, умные и грамотные специалисты. Станьте такими специалистами!", - призвал академик юных геологов.

Участники открытой олимпиады получили от организаторов подарки: походные рюкзаки, каменные амулеты, футболки, бейсболки и сувенирную продукцию с логотипами Тюменской области и самих состязаний.

Генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра (СИбНАЦ), ветеран геологии Анатолий Брехунцов сообщил, что организаторы надеются не только передать детям теоретические знания о науке, но и научить их полезным практическим навыкам: как поставить палатку, как развести костер, как ориентироваться в лесу и так далее. Он поблагодарил руководителей регионов, которые отправили в Тюмень свои делегации, и выразил надежду, что такая олимпиада станет ежегодной. В 2018 году в ней принимают участие команды из Кемерово, Новосибирска, Томска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уватского района Тюменской области и Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщили в пресс-службе СибНАЦ, насыщенная соревновательная программа у ребят начнется с 3 июля. На протяжении недели они будут состязаться в минералогии, GPS-навигации, петрографии, шлиховом опробовании. Также командам предстоит доказать, что они знают технику безопасности, умеют пользоваться компасом и читать геологическую карту. Кроме того, юные геологи встретятся с ветеранами отрасли, побывают на экскурсии по Тюмени, в минералогическом музее, в музее истории науки и техники Зауралья и на учебном полигоне Тюменского индустриального университета.

В свободное время дети займутся творческими конкурсами, мастер-классами, спортивными соревнованиями и интеллектуальными викторинами. 7 и 8 июля, в выходные дни, состоятся турниры по шахматам, городкам, футболу и бардовский фестиваль.

Дарья Казакова