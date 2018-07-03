Флешмоб #СборнаяЗаПартой посвящен сборной России по футболу

Игорь Акинфеев/фото Министерство просвещения РФ во Вконтакте Игорь Акинфеев/фото Министерство просвещения РФ во Вконтакте

Флешмоб #СборнаяЗаПартой посвящен игрокам сборной России, которые вышли в ¼ финала, сообщает Министерство просвещения РФ.

Победа российской команды над сборной Испании и выход в ¼ финала - это историческое событие для всей страны, за которым стоят не только футболисты, но и, конечно, их наставники. Первые тренеры и школьные учителя. Именно они закладывали ключевые жизненные понятия и воспитывали силу духа и характера спортсменов.

Организаторы флешмоба предлагают россиянам найти педагогов сборной России. Возможно, кто-то учился в школе вместе с Артемом Дзюбой, или был в параллельном классе с Федором Смоловым. Об этом можно рассказать здесь.

Герой матча - Игорь Акинфеев учился в московской школе № 704. По своим собственным признаниям, имел хорошие оценки, но часто пропускал занятия. Именно он открывает флешмоб #СборнаяЗаПартой.