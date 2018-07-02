Царское село, Тюмень, Тобольск и Екатеринбург презентовали на "Культуре.РФ"

"Императорский маршрут". Фото ИА "Тюменская линия" "Императорский маршрут". Фото ИА "Тюменская линия"

Национальный туристический проект "Императорский маршрут" презентовал портал "Культура.РФ" накануне 100-летия со дня гибели императорской семьи в России.

Авторы ведут интернет-туристов по местам пребывания отрекшегося от престола Николая II и его семьи.

"Императорскую резиденцию построили по распоряжению Екатерины II в XVIII веке. Здесь гостили Александр I, Николай I и Александр II. После февральской революции 1905 года Александровский дворец в Царском Селе стал постоянной резиденцией Николая II. Здесь принимали послов и иностранных деятелей, праздновали 200-летие Царского Села и 300-летие дома Романовых", - повествуют авторы портала.

На сайте "Культура.РФ" подробно рассказывают, как отрекшийся от российского престола Николай II отправился в путь. Интернет-маршрут начинает свой путь из Царского села, где семья Романовых провела с марта по август. Далее интернет-туристов отправляют на поезде вместе с императором к музею "Царская пристань" в Тюмени. Сегодня там стоят два поклонных креста: один поставили монахини Ильинского монастыря, а другой — представители казачества.

В Тобольске царская семья жила с августа 1917-го по апрель 1918 года. "Культура.РФ" ведет туристов в нижний город — в Губернаторский дом, где сто лет назад Романовы заняли весь второй этаж. "Сегодня в Губернаторском доме находится экспозиция, посвященная ссылке царской семьи в Тобольске. Здесь по фотографиям воссоздали интерьер кабинета последнего российского императора. В городе семья посещала только Благовещенский храм (сегодня утрачен). К императорским местам здесь также относят Абалакский монастырь и дом Корниловых, где проживала охрана царской семьи", - рассказывают на портале.

Заглянул маршрут по пути в Екатеринбург и в Покровское, на родину Григория Распутина. В своем дневнике Николай II записал: "В селе Покровском была перепряжка. Долго стояли как раз против дома Григория …". В 2008 году на этом месте установили памятный знак со словами императора. Сегодня в Покровском работает частный музей Григория Распутина. В экспозиции — личные вещи семьи "царского друга" — его письма, посуда, иконы, мебель.

В Екатеринбург Романовы прибыли 30 апреля 1918 года (по старому стилю). Царскую семью поселили в особняке инженера Николая Ипатьева, в нем они провели последние 78 дней жизни: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года императорскую семью вместе со слугами расстреляли. После расстрела в разное время в доме были партийный архив, армейский штаб, студенческое общежитие, филиал Музея Революции. В 1977 году дом снесли. В 2003 году на его месте построили Храм на Крови, у входа установили скульптуру "Царственные страстотерпцы за несколько минут до расстрела".

В Екатеринбурге туристов проведут еще в несколько мест, связанных с семьей Романовых. В рудник Ганина Яма после расстрела привезли тела царской семьи. В 2003 году здесь построили мужской монастырь, а также установили памятники Николаю II, его жене и детям. Посмотреть экспозицию, посвященную Романовым, можно в музее истории и археологии Урала. В зале памяти Романовых хранится икона с изображением первого царя династии и оконная решетка из комнаты, в которой расстреляли царскую семью.

Лина Орлова