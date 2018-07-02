В Тюмени двухлетний малыш отравился средством от комаров

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Двухлетний ребенок отравился средством от комаров в Тюмени. Врачи скорой помощи оказали юному тюменцу всю необходимую помощь и доставили в стационар, сообщили в областной станции скорой медицинской помощи.

Помощь потребовалась также дачникам и горожанам, отдыхавшим за городом. Трое молодых мужчин получили травмы при работе с болгаркой, еще несколько человек подавились косточками от фруктов. Все они тоже получили помощь медиков.

Электротравму 1 июля получила молодая тюменка. Женщина гладила белье, случайно дотронулась до поврежденного провода утюга и упала на пол. Скорую помощь вызвал ее муж. В 9 часов 13 минут экстренный вызов приняла диспетчер, бригада медиков была на месте через 10 минут. Выяснилось, что серьезную травму 21-летняя женщина получила на 37 неделе беременности. Фельдшеры обработали обожженную руку и наложили противоожоговую повязку, сняли электрокардиограмму, чтобы исключить опасные нарушения сердечного ритма. Пациентку госпитализировали в ОКБ № 1, где она прошла обследование и получила лечение.

Всего за выходные, 30 июня и 1 июля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 509 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары доставлены 536 пациентов. 317 вызовов передали службам неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 199 консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

В сутки на линии дежурили 40 бригад, нагрузка каждую из них составила по 20 вызов. Бригады скорой спасли 64 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренную медицинскую помощь получили 8 пациентов в состоянии комы, шока, 28 – с острым коронарным синдромом, 28 – с нарушением мозгового кровообращения.