Минуты радостного чтения подарят тюменским детям

Фото memoirevision.com Фото memoirevision.com

Спектакль "Иван-Царевич и Серый Волк" состоится в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) в 10 часов 4 июля.

Как сообщает городской департамент культуры, на минутках радостного чтения в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов ребят ждет знакомство с жизнью и творчеством самой известной детской писательницы Агнии Барто. Читая стихи, участники поближе познакомятся с героями ее книг, с их характерами и стремлениями, обсудят описанные ситуации и поведение героев.

Всероссийскому дню семьи, любви и верности посвящено обсуждение в Центре семейного чтения (ул. Газовиков, 30/1) в 11 часов. Участникам расскажут, какие интересные семейные традиции есть в разных странах, попробуют вместе смоделировать различные конфликтные ситуации, которые возникают между детьми и родителями, и найти способы их разрешения.

День семьи, любви и верности – замечательный праздник, который заставляет еще раз задуматься о важности семейных ценностей. В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 14 часов ребятам расскажут, кто такие Пётр и Феврония Муромские, какова история их любви, чем она уникальна. Участники мероприятия также узнают, почему мы отмечаем этот день именно 8 июля и почему его символом выбрана ромашка. Ребята будут рассуждать, что для них значит слово "семья", ответят на вопросы викторины "Семейные ценности". В завершение встречи посмотрят фильм "Петр и Феврония. История вечной любви".

На площади Дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 18 часов начнется праздничная программа "Дарите ромашки любимым", посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В программе: рассказ о возникновении праздника, выступление творческих коллективов ДК.