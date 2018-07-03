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В Демьяновке открыли детскую автоплощадку

Общество, 16:27 03 июля 2018

фото ОГИБДД по Уватскому району

В Демьянке открыли оборудованную детскую автоплощадку по безопасности дорожного движения 3 июля. Автоплощадка расположена в жилом микрорайоне, что делает ее доступной для использования в любое время, сообщает отделение ГИБДД по Уватскому району.

"Надеюсь, что родители вместе с детьми будут ездить на велосипедах и изучать правила дорожного движения, что поможет сделать сельское поселение безаварийной территорией", – отметила глава Сорового сельского поселения Светлана Бондаренко.

Инициаторами создания автоплощадки выступили сотрудники ГИБДД, обратившись в муниципалитет с предложением о создании настоящего полигона детской дорожной безопасности во втором по численности жителей поселении Уватского района. Автоинспекторы провели открытое занятие с детьми и их родителями, вручили всем присутствующим на открытии памятки и светоотражатели.

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# детская автоплощадка , Уват

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