В Демьяновке открыли детскую автоплощадку

фото ОГИБДД по Уватскому району фото ОГИБДД по Уватскому району

В Демьянке открыли оборудованную детскую автоплощадку по безопасности дорожного движения 3 июля. Автоплощадка расположена в жилом микрорайоне, что делает ее доступной для использования в любое время, сообщает отделение ГИБДД по Уватскому району.

"Надеюсь, что родители вместе с детьми будут ездить на велосипедах и изучать правила дорожного движения, что поможет сделать сельское поселение безаварийной территорией", – отметила глава Сорового сельского поселения Светлана Бондаренко.

Инициаторами создания автоплощадки выступили сотрудники ГИБДД, обратившись в муниципалитет с предложением о создании настоящего полигона детской дорожной безопасности во втором по численности жителей поселении Уватского района. Автоинспекторы провели открытое занятие с детьми и их родителями, вручили всем присутствующим на открытии памятки и светоотражатели.