Более сотни ялуторовских школьников летом трудятся

фото администрации Ялуторовского района фото администрации Ялуторовского района

Более 120 подростков Ялуторовского района в летние каникулы трудятся на разных производственных и социальных площадках, сообщает администрация района.

Ребята пробуют свои силы в качестве помощников спортинструкторов и культорганизаторов на досуговых и спортивных площадках, рабочих по благоустройству населенных пунктов. На сельскохозяйственных предприятиях подростки имеют возможность проявить себя в качестве весовщика, рабочего, помощника на молочно-товарной ферме.

Школьники занимаются общественно полезным трудом и получают за это зарплату. Активное участие в организации трудоустройства несовершеннолетних в июне-июле приняли учреждения бюджетной сферы: Центр культуры и досуга и Киевская детская школа искусств.

Ребята также трудятся в ООО "Чайка" в селе Киево, СПК "Садовод" и крестьянско-фермерском хозяйстве "Зайкина И.А.".