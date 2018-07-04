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Более сотни ялуторовских школьников летом трудятся

Общество, 10:38 04 июля 2018

фото администрации Ялуторовского района

Более 120 подростков Ялуторовского района в летние каникулы трудятся на разных производственных и социальных площадках, сообщает администрация района.

Ребята пробуют свои силы в качестве помощников спортинструкторов и культорганизаторов на досуговых и спортивных площадках, рабочих по благоустройству населенных пунктов. На сельскохозяйственных предприятиях подростки имеют возможность проявить себя в качестве весовщика, рабочего, помощника на молочно-товарной ферме.

Школьники занимаются общественно полезным трудом и получают за это зарплату. Активное участие в организации трудоустройства несовершеннолетних в июне-июле приняли учреждения бюджетной сферы: Центр культуры и досуга и Киевская детская школа искусств.

Ребята также трудятся в ООО "Чайка" в селе Киево, СПК "Садовод" и крестьянско-фермерском хозяйстве "Зайкина И.А.".

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# трудовое лето , школьники , Ялуторовск

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