Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ в 2018 году увеличился

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Средний балл Единого государственного экзамена в 2018 году увеличился, кроме того, повысилось число высокобалльников, и было меньше случаев удаления с экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В этом году увеличился средний балл ЕГЭ. По русскому языку балл составил 70,93, что сопоставимо с прошлым, 69 баллов в 2017 году. Средний балл ЕГЭ по географии в 2018 составил 56 баллов. По информатике — 58,5 баллов, в прошлом году был немного выше — 59", — сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что увеличился процент высокобалльников – выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ. "Высокобалльники – 25 процентов в прошлом году, и 26,7 процентов — в этом", — сказал глава Рособрнадзора, отметив, что количество стобалльников в 2018 году выросло более чем на 1 тыс. человек — с 5 тыс. 62 до 6 тыс. 136.

Также, по его словам, снизилось количество выпускников, набравших минимальный балл: 0,57 % в 2017 году, 0,42 % — в 2018.

Кравцов отметил, что всего за телефоны с экзамена было удалено 478 человек, за шпаргалки – 463.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В 2018 году ЕГЭ сдали около 730 тыс. человек.