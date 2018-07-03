На Ямале от сибирской язвы привили двадцать восемь процентов оленей

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28 % оленьего поголовья привито от сибирской язвы. Первая неделя летней прививочной кампании на Ямале завершилась, сообщает правительство ЯНАО.

Старт летнего этапа вакцинации запланирован на первую декаду июля. Всего в 2018 году запланировано привить более 650 тыс. голов домашнего оленя в более чем 800 стадах. В период профилактической кампании задействуют не менее 30 стационарных и 100 переносных коралей, привлекут около 80 прививочных бригад. Актуальный запас вакцины против сибирской язвы на Ямале – 520 тыс. доз. До конца года планируется поступление еще 600 тыс. доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета.

"Параллельно с вакцинацией будут проходить мероприятия по мечению северных оленей, на сегодня это важный этап, который консолидирует усилия ветслужбы, владельцев животных и муниципальной власти в оздоровлении хозяйств района", - отметил главный государственный ветеринарный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Попов.

Процесс уже запущен. В округе помечено бирками все племенное стадо – около 50 тыс. голов. Средства идентификации также уже имеют 16 тыс. оленей из числа частного поголовья. Специалисты напоминают: все работы по установке ушных бирок животным проводятся бесплатно силами госветслсужбы. Приобретение данных средств учета поголовья оленей осуществляется за счет бюджета автономного округа.

Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках и других обработках. Сведения вносятся в специальный модуль. Муниципальным районам присвоен свой числовой индекс на бирке, у каждого оленя появляется свой уникальный номер.

Как отмечают в службе ветеринарии округа, учет животных важен не только самим оленеводам. Идентификация позволит региону понимать точное количество выпасаемого поголовья, которое постоянно меняется, поможет в планировании противоэпизоотических кампаний и программ помощи оленеводческим хозяйствам и оленеводам-частникам.

По завершении вакцинации против сибирской язвы ветеринарные специалисты начинают прививочную кампанию против бруцеллеза.