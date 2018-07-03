В Тюмени попадут под запрет тридцать пять левых поворотов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

35 левых поворотов запретят в Тюмени летом 2018 года. Повернуть налево будет нельзя на 15 улицах, рассказал главный специалист отдела безопасности дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Андрей Елисеев.

Один из таких уже попавших под запрет поворотов - на ул. Малыгина в районе дома № 5. Здесь, по словам Андрея Елисеева, за 2017 год зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали 14 человек. "Отказываться от поворотов налево приходится для того, чтобы исключить конфликтные точки при встречных разъездах, - отметил он. – На проблемных участках эта вынужденная мера уже увеличила пропускную способность на 35 процентов".

План департамента предусматривает для автомобилистов альтернативные повороты и развороты. На Малыгина эти маневры можно выполнить на пяти регулируемых перекрестках - с улицами Таймырской, Холодильной, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина и Шиллера.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Нововведение для многих водителей стало неожиданностью. Андрей Елисеев рассказал, что от горожан в департамент поступали звонки с просьбой разъяснить причины запрета: "Мы объясняем, что это делается для повышения интенсивности движения. Улица Малыгина - это дублер улиц Республики и 50 лет ВЛКСМ, и с началом учебного года интенсивность движения здесь только возрастет. Как это обычно бывает, за каждым автомобилем, останавливающемся при повороте налево, весь остальной транспорт перестраивается в правую полосу. Начинаются так называемые шашки на дороге, а это недопустимо, ведь появляются заторы и снижается безопасность движения".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников