"Сны улиц" увидят еще больше жителей области

Португальский уличный артист Enano отправится в турне во время Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц". Артист впервые посетит сразу пять городов юга Тюменской области с 25 до 28 июля.

Об этом рассказала директор фестиваля Полина Захарова на предваряющем долгожданное событие перфомансе, который прошел на Центральной площади 3 июля.

"Впервые в соседние города отправится известный португальский уличный артист Enano. Это будет нечто новое для региона. Также мы давно загорелись мечтой и нам удалось впервые привезти в Тюмень театр-променад из Испании Wandering Orquestra. Они будут бродить по Комсомольскому парку и играть со зрителями", - рассказала Полина Захарова.

Фестиваль посетит белорусский театр "Мусташ", который специализируется на уличном театре. Они - ученики одного из самых сильных международных театров Kuid Ludo. Зрители увидят популярные в России театры "Пластилиновый дождь" из Самары и De Bufo из Уфы. Всего на фестивале выступят 14 театров.

Посетить Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" зазывали тюменцев в интерактивной фотозоне авторы феста - театр "Мимикрия". Они рассказали, что в 2018 году "Сны улиц" увидят 25 июля — жители Ишима, 26 июля — Ялуторовска, 27 июля — Заводоуковска, 29 — Тобольска. В областной столице молодежные театры выступят в День города 28 июля в Комсомольском сквере.

Долгожданное событие презентовали постоянные резиденты фестиваля театр танцевальных форм "Контраст". Они представили новый хореографический спектакль "Река под рекой".

Как пояснила руководитель проектного офиса Молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная, в 2018 Международный фестиваль "Сны улиц" проходит в 13 раз и уже третий год подряд расширяет границы поездками в другие города Тюменской области. Это событие представляет все разнообразие жанров уличных перфомансов: шествия на ходулях, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличную клоунаду, современную хореографию, интерактивную игру с публикой, театр огня и другие виды уличного театра.

Лина Орлова