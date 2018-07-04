Госпошлины на загранпаспорт и водительские права повышены в России

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 до 5 тыс. рублей, за выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 до 3 тыс. рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Увеличение размеров госпошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.