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Госпошлины на загранпаспорт и водительские права повышены в России

Политика, 09:21 04 июля 2018

фото "Тюменская линия"

Закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 до 5 тыс. рублей, за выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 до 3 тыс. рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Увеличение размеров госпошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

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# Владимир Путин , водительские права , госпошлина , загранпаспорт

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