Жительницу Ноябрьска оштрафовали за удар в лицо полицейскому
Фото: ИА "Тюменская линия"
Женщину, виновную в избиении сотрудника полиции, оштрафовали в Ноябрьске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу.
В апреле 2018 года жильцы дома обратились в службу скорой помощи с сообщением, что в их подъезде лежит незнакомая женщина, не подающая признаков жизни. Медицинские работники, осмотрев женщину, установили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, и передали ее сотрудникам полиции. При доставлении женщины в дежурную часть, осужденная ударила сотрудника полиции кулаком в лицо.
В ходе предварительного следствия женщина раскаялась в совершенном преступлении и принесла свои извинения потерпевшему.
Суд оштрафовал женщину на 25 тыс. рублей.