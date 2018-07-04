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Жительницу Ноябрьска оштрафовали за удар в лицо полицейскому

Происшествия, 12:38 04 июля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, виновную в избиении сотрудника полиции, оштрафовали в Ноябрьске, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу.

В апреле 2018 года жильцы дома обратились в службу скорой помощи с сообщением, что в их подъезде лежит незнакомая женщина, не подающая признаков жизни. Медицинские работники, осмотрев женщину, установили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, и передали ее сотрудникам полиции. При доставлении женщины в дежурную часть, осужденная ударила сотрудника полиции кулаком в лицо.

В ходе предварительного следствия женщина раскаялась в совершенном преступлении и принесла свои извинения потерпевшему.

Суд оштрафовал женщину на 25 тыс. рублей.

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# избиение , полицейский , Ямал

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