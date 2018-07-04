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Рынок "На Минской" в Тюмени возобновил работу по решению суда

Общество, 10:05 04 июля 2018

Фото службы судебных приставов по Тюменской области

Тюменскому рынку "На Минской" суд разрешил возобновить работу. Такое решение принял Ленинский районный суд 3 июля 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, судебные приставы по решению суда закрыли рынок на "На Минской" за нарушения требований пожарной безопасности 31 мая. В здании торгового центра была неисправна система автоматического пожаротушения, в некоторых павильонах проводка была с видимыми повреждениями изоляции, также не работала система оповещения и другие нарушения.

Прокуратура возбудила в отношении собственника здания административное дело. По результатам его рассмотрения акционерное общество было оштрафовано на 150 тыс. рублей.

В июне в ходе очередной проверки выяснилось, что из 83 выявленных нарушений противопожарной безопасности устранены 82. Собственники здания не смогли добиться требуемого по нормам расхода воды в 2,5 л/с в пожарных кранах, по факту расход составляет 1,6 л/с. Однако данное нарушение не препятствует возобновлению работы центра и может быть устранено в ходе его эксплуатации, отметили в прокуратуре.

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# прокуратура , рынки , суд

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