Рынок "На Минской" в Тюмени возобновил работу по решению суда

Фото службы судебных приставов по Тюменской области Фото службы судебных приставов по Тюменской области

Тюменскому рынку "На Минской" суд разрешил возобновить работу. Такое решение принял Ленинский районный суд 3 июля 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, судебные приставы по решению суда закрыли рынок на "На Минской" за нарушения требований пожарной безопасности 31 мая. В здании торгового центра была неисправна система автоматического пожаротушения, в некоторых павильонах проводка была с видимыми повреждениями изоляции, также не работала система оповещения и другие нарушения.

Прокуратура возбудила в отношении собственника здания административное дело. По результатам его рассмотрения акционерное общество было оштрафовано на 150 тыс. рублей.

В июне в ходе очередной проверки выяснилось, что из 83 выявленных нарушений противопожарной безопасности устранены 82. Собственники здания не смогли добиться требуемого по нормам расхода воды в 2,5 л/с в пожарных кранах, по факту расход составляет 1,6 л/с. Однако данное нарушение не препятствует возобновлению работы центра и может быть устранено в ходе его эксплуатации, отметили в прокуратуре.