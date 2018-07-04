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Сорок пять пар зарегистрируют брак в Тюмени в День семьи

Общество, 11:21 04 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

45 пар зарегистрируют брак в Тюмени в День семьи, любви и верности, сообщают организаторы.

Праздничная дата – 8 июля - выпадает на воскресенье, когда у большинства отделов ЗАГС выходной день, поэтому свадебные церемонии проведут накануне. Большая часть молодоженов обменяется кольцами 7 июля. В Тюменском районе в этот день планируют создать семью 18 пар молодоженов, в Тюмени - 45.

Одиннадцать пар станут мужем и женой в торжественной обстановке. Церемония бракосочетания пройдет в управлении ЗАГС административного департамента администрации Тюменского муниципального района 7 июля в 9 часов 30 минут. Традиционным будет вручение невестам букетов из ромашек, которые являются символом Дня семьи, любви и верности.

5 июля в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Дворца бракосочетания по ул. Малыгина, 45 в Тюмени пройдет праздничное мероприятие, на котором за крепость семейных отношений и достойное воспитание детей 15 семейным парам будут вручены медали "За любовь и верность". В чествовании супружеских пар примут участие приглашенные гости и творческие коллективы.

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# бракосочетание , День семьи , ЗАГС

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