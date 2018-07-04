Тюменский предприниматель привлек к ремонту школы нелегальных мигрантов

r89.fssprus.ru r89.fssprus.ru

Судебные приставы приостановили деятельность строительной бригады за пренебрежение обязанностями в сфере требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Индивидуальный предприниматель, ремонтируя помещения школы, решил сэкономить на официальном оформлении рабочих-иностранцев. Он незаконно привлек к трудовой деятельности в граждан Узбекистана, не имеющих разрешение на работу. Суд признал предпринимателя виновным и приостановил деятельность фирмы на 14 суток.

Судебные приставы прибыли по адресу, где кипела работа, увидев людей в форме, работники оставили инструменты и предпочли скрыться. В ходе исполнительных действий бизнесмен предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.

В настоящее время деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена.