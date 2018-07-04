Тюменец упал с шестнадцатого этажа жилого дома

Фото СУ СК РФ Фото СУ СК РФ

Обстоятельства гибели 43-летнего тюменца выясняют следователи. В ночь на 4 июля мужчина упал с 16 этажа жилого дома на ул. Карнацевича в Восточном округе, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ведомства Анастасия Лепехина, трагедия произошла в доме № 6 на ул. Карнацевича. Сообщение о происшествии поступило около часа ночи.

Мужчина 1975 года рождения погиб."Сейчас проводится процессуальная проверка по факту случившегося. Признаков криминальной смерти на теле обнаружено не было", – добавила Анастасия Лепехина.

Николай Ступников