  • 4 июля 20184.07.2018среда
  • USD63,2194
    EUR73,7012
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-восточный

Тюменец упал с шестнадцатого этажа жилого дома

Происшествия, 14:16 04 июля 2018

Фото СУ СК РФ

Обстоятельства гибели 43-летнего тюменца выясняют следователи. В ночь на 4 июля мужчина упал с 16 этажа жилого дома на ул. Карнацевича в Восточном округе, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ведомства Анастасия Лепехина, трагедия произошла в доме № 6 на ул. Карнацевича. Сообщение о происшествии поступило около часа ночи.

Мужчина 1975 года рождения погиб."Сейчас проводится процессуальная проверка по факту случившегося. Признаков криминальной смерти на теле обнаружено не было", – добавила Анастасия Лепехина.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# происшествие , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 04.07.2018Прокуратура: ликвидирована свалка на улице Знаменской в Тюмени
14:16 04.07.2018Тюменец упал с шестнадцатого этажа жилого дома
13:43 04.07.2018Шесть лесных пожаров тушили в Югре
13:00 04.07.2018Тюменский предприниматель привлек к ремонту школы нелегальных мигрантов