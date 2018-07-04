Трасса тюменского "стального" полумарафона получила лицензию

фото организаторов полумарафона "Стальной характер" фото организаторов полумарафона "Стальной характер"

Организаторы полумарафона проекта "Стальной характер" получили лицензию. В Тюмени побывал лучший в стране измеритель международных соревнований Илья Михайловский, который дал положительное заключение на дистанцию 21,1 км, сообщают организаторы.

Илья Михайловский проинспектировал трассу, по которой 14 июля в рамках серии забегов проекта "Стальной характер" пройдет полумарафон. После его визита организаторам мероприятия вручили сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) на дистанцию 21,1 км. Благодаря этому участники полумарафона смогут установить официальные личные рекорды, которые будут зафиксированы по всем правилам.

Напомним, этим летом в Тюмени впервые пройдет подобное событие. В нем примут участие все желающие. На выбор предлагается три дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Мероприятие пройдет по улице Республики – от Первомайской до Луначарского. С 10 до 15 часов дороги в этом районе будут полностью перекрыты, но уже с 7 часов автомобилистам лучше объезжать это место стороной, так как патрули будут следить за тем, чтобы на трассе не оставляли припаркованных машин.

По пять человек, которые быстрее соперников преодолеют дистанции в 10 и 21,1 км в мужском и женском зачете, получат призы. Таким образом, на вознаграждение могут рассчитывать 20 самых быстрых участников обоих дистанций – 10 мужчин и 10 женщин.

"Беговые виды спорта по всей стране обретают все большую популярность. И мы хотим поддержать эту тенденцию и в Тюменской области. Сейчас наши спортсмены выезжают на забеги в другие регионы. На этот раз у них будет возможность проявить себя на тюменской земле", – рассказал куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Организаторы ожидают, что в легкоатлетическом марафоне примет участие несколько тысяч человек. Для участников забега предусмотрены стартовые взносы в 700, 800 и 900 рублей соответственно длине дистанции. Все средства будут направлены на формирование призового фонда и изготовление медалей.

Подать заявку на участие и узнать более подробную информацию можно на сайте проекта.