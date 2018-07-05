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Тюменка прописала в аварийном доме почти триста мигрантов

Происшествия, 14:16 05 июля 2018

Фото Прокуратура Тюменской области

Уголовное дело о фиктивной регистрации 281 мигранта в аварийном жилье передано в суд в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

36-летняя тюменка предоставила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в дом по переулку Запотоцкого в Тюмени, где ей принадлежала всего одна четвертая часть, 281 гражданина из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Казахстана. При этом ее жилое помещение было непригодно для проживания, так как находилось в аварийном состоянии, в нем не было света, тепла и воды.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , прописка

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