Высшая инженерная школа EG пользуется популярностью у абитуриентов

фото ТИУ фото ТИУ

Новый масштабный проект #ТИУ - "Высшая инженерная школа EG" пользуется большой популярностью у абитуриентов. В приемную комиссию опорного вуза уже подано 143 заявления от желающих обучаться по программам ВИШ, сообщает ТИУ.

Общее количество мест на бакалавриате в "Высшей инженерной школе EG" ТИУ в 2018 году – 240, или 139 бюджетных и 101 договорное место на направлении "Нефтегазовое дело". В магистерской программе "Цифровая трансформация региона" предусмотрено 15 договорных мест.

Абитуриенты поступают в ВИШ на общих основаниях: приемная комиссия принимает во внимание баллы ЕГЭ. Преимущество – за выпускниками с высокими баллами по профильным предметам: физика, математика.

Подробности можно узнать по телефону приемной комиссии +7 800 700 57 71.