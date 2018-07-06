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Тюменские студенты могут пройти обучение в вузах Индии

Общество, 09:13 06 июля 2018

Фото www.utmn.ru

Открыт дополнительный набор на программу индийского технического и экономического сотрудничества (ИТЭС), в рамках которой правительство Индии спонсирует краткосрочные учебные курсы для российских граждан в ведущих учебных заведениях Индии, сообщает управление международных образовательных программ ТИУ.

Студентам предлагают обучение по различным предметам: окружающей среде и возобновляемым источникам энергии, нефтегазовому делу и нефтехимии, инжинирингу и технологиям, развитию предпринимательства, развитию малого и среднего бизнеса, английскому языку, массовым коммуникациям, аудиту, банковскому делу и финансам, управлению, информационным технологиям, телекоммуникациям и так далее.

Программа ИТЭС полностью финансируется правительством Индии. Все расходы, связанные с учебной программой, такие как, стоимость обучения, пособие на проживание, пособие на книги, стоимость учебно-ознакомительных поездок, экстренной медицинской помощи, а также обратного авиабилета берет на себя правительство Индии.

Подробная информация на сайте программы.

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# Индия , обучение , студенты

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