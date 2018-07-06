В Казанском пройдет семейный квест

фото https://орджоникидзевский.екатеринбург.рф фото https://орджоникидзевский.екатеринбург.рф

Семейный квест "Остров" начнется на базе спортивной школы села Казанского (ул. Больничная, 52) 6 июля в 18 часов, сообщает мультицентр "Моя территория".

К участию приглашают все семьи района. Организаторы предложат участникам выполнить ряд заданий на время. За каждое пройденное испытание команда получает ключ-подсказку в виде буквы. Ключи необходимы участникам, чтобы справиться с финальным испытанием — загадкой старца Фуры. Победители и участники будут награждены призами.

"Мы хотим создать условия для времяпрепровождения в семейном кругу. Когда семья объединена общим делом, то родственники могут поближе узнать друг друга. К тому же, у нас в районе очень мало мероприятий для молодых семей, а ведь подобные проекты востребованы", — рассказала руководитель семейного квеста "Остров" Алена Зуева.

Напомним, в ходе реализации "Острова" уже прошло три квеста. Первый состоялся 16 июня в селе Огнево, где участвовали 17 семей. На вторую квестовую игру в центральном парке села Казанского собралось 12 семей.

Семейный квест "Остров" выиграл грант в первой волне конкурсов проектов "Моя идея" и получил поддержку в размере 29 тыс. рублей.