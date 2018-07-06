  • 6 июля 20186.07.2018пятница
  • USD63,2604
    EUR73,9641
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-восточный

На Ямале сотрудников Росрыболовства обвиняют в получении взятки

Происшествия, 11:20 06 июля 2018

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Сотрудников управления Росрыболовства, обвиняемых в получении взятки в размере 200 тыс. рублей, осудят на Ямале, сообщает следственное управления СК РФ по ЯНАО.

В 2017 году коммерческая организация с нарушением использовала прибрежную защитную полосу водного объекта, водоохранной зоны водного объекта. Сотрудники отдела по ЯНАО Нижнеобского управления Росрыболовства получили от представителя организации взятку за незаконное бездействие в сумме 200 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники полиции, которые в ходе предварительного следствия осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд в отношении начальника отдела избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении инспектора – содержание под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# взятка , Росрыболовство , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:59 06.07.2018Более десяти гектаров леса горит на Ямале
12:15 06.07.2018В Тюмени криминальную пару осудят за наркоторговлю
11:20 06.07.2018На Ямале сотрудников Росрыболовства обвиняют в получении взятки
10:52 06.07.2018Директор ямальской спортшколы присвоила себе знак отличника физической культуры и спорта