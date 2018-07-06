На Ямале сотрудников Росрыболовства обвиняют в получении взятки

фото СУ СК РФ по Тюменской области фото СУ СК РФ по Тюменской области

Сотрудников управления Росрыболовства, обвиняемых в получении взятки в размере 200 тыс. рублей, осудят на Ямале, сообщает следственное управления СК РФ по ЯНАО.

В 2017 году коммерческая организация с нарушением использовала прибрежную защитную полосу водного объекта, водоохранной зоны водного объекта. Сотрудники отдела по ЯНАО Нижнеобского управления Росрыболовства получили от представителя организации взятку за незаконное бездействие в сумме 200 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники полиции, которые в ходе предварительного следствия осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд в отношении начальника отдела избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении инспектора – содержание под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.