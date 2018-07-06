Денис Спицов примет участие в тренировке "Здравый смысл"

фото организаторов тренировки "Здравый смысл" фото организаторов тренировки "Здравый смысл"

Российский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, заслуженный мастер спорта России Денис Спицов примет участие в тренировке "Здравый смысл" на набережной 6 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Знаменитый спортсмен пробежится вместе с участниками, мотивируя горожан показать хороший результат, и формируя у них интерес к здоровому образу жизни и спорту. К тренировке может присоединиться любой желающий.

Напомним, с 11 июня каждый будний день любители кроссфита, фитнеса, единоборств и не только собираются по понедельникам, средам и пятницам на тюменской набережной, а по вторникам и четвергам – в 19 часов на площадке школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25) на тренировки.

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.