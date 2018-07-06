  • 6 июля 20186.07.2018пятница
  • USD63,2604
    EUR73,9641
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-восточный

Денис Спицов примет участие в тренировке "Здравый смысл"

Спорт, 11:42 06 июля 2018

фото организаторов тренировки "Здравый смысл"

Российский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, заслуженный мастер спорта России Денис Спицов примет участие в тренировке "Здравый смысл" на набережной 6 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Знаменитый спортсмен пробежится вместе с участниками, мотивируя горожан показать хороший результат, и формируя у них интерес к здоровому образу жизни и спорту. К тренировке может присоединиться любой желающий.

Напомним, с 11 июня каждый будний день любители кроссфита, фитнеса, единоборств и не только собираются по понедельникам, средам и пятницам на тюменской набережной, а по вторникам и четвергам – в 19 часов на площадке школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25) на тренировки.

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Денис Спицов , тренировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:42 06.07.2018Денис Спицов примет участие в тренировке "Здравый смысл"
09:35 06.07.2018ДОСААФ России начинает развивать киберспорт
08:51 06.07.2018Тюменцы впервые участвовали в спартакиаде допризывной молодежи
17:10 05.07.2018Футбольный матч между сборной России и Катара пройдет на Красной площади