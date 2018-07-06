В Тюмени появились остановки "ЖК "Москва" и "Медицинский город"
фото ИА "Тюменская линия"
Остановочный пункт "Онкодиспансер", расположенный в районе дома № 32 на ул. Барнаульской в Тюмени, переименован на "Медицинский город", сообщает Тюменьгортранс.
Остановка "Ул. Интернациональная" в районе дома № 199, корпус 2 на ул. Интернациональной (на посадку и высадку) теперь носит название "ЖК "Москва".
Названия остановок поменялись в связи с изменением наименований объектов городской планировочной инфраструктуры.