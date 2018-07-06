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В Тюмени появились остановки "ЖК "Москва" и "Медицинский город"

Общество, 12:48 06 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "Онкодиспансер", расположенный в районе дома № 32 на ул. Барнаульской в Тюмени, переименован на "Медицинский город", сообщает Тюменьгортранс.

Остановка "Ул. Интернациональная" в районе дома № 199, корпус 2 на ул. Интернациональной (на посадку и высадку) теперь носит название "ЖК "Москва".

Названия остановок поменялись в связи с изменением наименований объектов городской планировочной инфраструктуры.

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# Онкодиспансер , остановки , Тюменьгортранс

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