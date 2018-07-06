Ликвидирован пожар в пятиэтажке на улице Спорта в Тюмени

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Сигнал о возгорании в квартире на 5 этаже по ул. Спорта в Центральном округе Тюмени поступил в 13 часов 16 минут, сообщает управлением МЧС России по Тюменской области.

"На момент прибытия пожарных расчетов, эвакуация жителей не понадобилась, - говорит начальник пресс-службы управления Сергей Юсько. - Квартира выгорела на площади десять квадратных метров. Пострадавших, погибших нет".

Девять огнеборцев на четырех спецмашинах вели борьбу с возгоранием. На месте происшествия продолжают работать дознаватели службы, которые и назовут причину пожара и размер ущерба.

Анжела Лебедева