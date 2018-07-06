Играя с хорватами, нужно учитывать все нюансы, считает тренер российских футболистов

фото РФС фото РФС

Сборная Хорватии по своему классу сопоставима с командой Испании, но играет в иной манере, поэтому при подготовке к встрече 1/4 финала чемпионата мира по футболу необходимо учитывать определенные нюансы. Об этом сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем сборную Хорватии, многие футболисты играют в топ-клубах, - сказал Черчесов. - Готовимся к серьезному матчу. Разглагольствовать я сейчас не буду. Сборная Хорватии - совсем другая команда, нежели сборная Испании, хотя класс один и тот же, но играют-то по-другому. Надо учитывать эти нюансы. Сегодня будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии".

Добавим, сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Хорватии в Сочи на стадионе Фишт 7 июля в 21 час по московскому времени.