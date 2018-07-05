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Сводный оркестр музыкальных кадетских корпусов выступил на ЧМ-2018

Общество, 13:43 05 июля 2018

фото Министерство культуры РФ

Сводный оркестр музыкальных кадетских корпусов выступил в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве и Ростове-на-Дону, сообщает Министерство культуры РФ.

Выступления юных музыкантов из Москвы, Краснодара и Нальчика прошли у памятника Героям Первой мировой войны на Поклонной горе и в фанзоне болельщиков на Воробьевых горах перед матчем Бельгия — Тунис. Также концерты сводного оркестра состоялись в Ростове-на-Дону в фанзоне на Театральной площади и на набережной реки Дон.

В репертуаре коллектива — популярные произведения на спортивную тематику.

Кадеты в свободное от выступления время, посетили Музей Московского Кремля, Музей Победы, ВДНХ и Ростовский музей краеведения.

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# кадеты , хор , чемпионат мира по футболу

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