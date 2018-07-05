Уральские мастера создали медаль с сейвом Игоря Акинфеева

фото компании "Арт-Грани" Златоуст фото компании "Арт-Грани" Златоуст

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Знаменитый сейв Игоря Акинфеева увековечили на золотой медали мастера Златоуста, сообщает "Арт-Грани".

На медали отображен самый яркий момент игрового дня 1 июля. Медаль, уверены мастера, станет счастливым талисманом сборной России по футболу. Победная медаль размером с ладонь (100 мм) и толщиной 8 мм изготовлена из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы.

На аверсе изделия изображена нога голкипера российской сборной Игоря Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись "Нога Акинфеева", дата и место особого события "Москва. 01.07.2018. Лужники".

фото компании "Арт-Грани" Златоуст фото компании "Арт-Грани" Златоуст

На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату грандиозного сейва, счет игры, а также надписи "Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8" и "Москва 01.07.2018".

"Мы планируем передать ее тренеру Станиславу Черчесову или футбольной команде до следующего матча с командой Хорватии 7 июля. Медаль задумана как оберег и счастливый талисман для сборной не только во время предстоящей игры, но и во время всех будущих матчей", - сообщили в компании.

К окончанию чемпионата златоустовские мастера планируют выпустить целый набор, отображающий самые яркие и запоминающиеся моменты чемпионата мира по футболу.