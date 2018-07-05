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Степного орла в Московском зоопарке назвали в честь вратаря российской сборной по футболу

Общество, 18:40 05 июля 2018

фото сайта мэра Москвы

Степной орел, недавно появившийся на свет в Московском зоопарке, получил имя одного из звездных футболистов ЧМ-2018 — Игоря Акинфеева, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Именную табличку установят на вольере после окончания чемпионата. Орленок уже окреп и сменил пух на взрослое оперение. Маленький хищник питается самостоятельно, в его рацион входит мясо перепелов и мелких грызунов, которое ему приносят родители. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер. Тогда его и смогут увидеть посетители зоопарка.

"Пока птенец степного орла подрастает и набирается сил, мы продолжаем болеть за российскую сборную. Затаив дыхание ждем следующего матча и от всего сердца желаем нашим игрокам сил, удачи и, конечно же, победы!" — добавила Светлана Акулова.

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# зоопарк , Игорь Акинфеев , орел , чемпионат мира по футболу

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