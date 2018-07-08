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Сборная России по футболу лишилась двоих игроков

Спорт, 10:07 08 июля 2018

fifa.com

33-летний полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. О завершении карьеры также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом сообщает Twitter-аккаунт российской сборной.

Александр Самедов после игры с командой Хорватии рассказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу был для него последним. Сергей Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше, сообщает Лента.ру.

"Сейчас у меня чувство радости и успокоения, заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. С футболистами, которые отдают себя полностью в игре", — поделился эмоциями футболист ЦСКА.

Напомним, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 2:2.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе "Лужники".

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# чемпионат мира по футболу

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